VIDEO: Papežev prihod v Panamo Radio Ognjišče

Papež Frančišek je s svetovnim dnevom mladih v Panami začel prvi dogodek v letu 2019, ki ga zaradi reševanja spolnih zlorab, reforme rimske kurije in dialoga z islamom mnogi opisujejo kot ključnega za njegov pontifikat. Potem ko so ga sinoči na letališču v Panami pričakali mladi, predstavniki cerkve in države, se bo z njimi srečal tudi danes. Popoldne po našem času bo nagovoril predstavn...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Dejan Prešiček

Luka Dončić

Marjan Šarec

Dejan Židan

Gašpar Gašpar - Mišič