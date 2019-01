Na Hrvaškem sneg blokira promet, na Jadranu rdeči alarm zaradi burje Reporter Na Hrvaškem so danes zaradi snega, poledice in vetra za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polprikolicami zaprti številni odseki avtocest med celino in obalo. Hrvaški hidrometeorološki zavod pa je za obalno območje ob Velebitu razglasil rdeči alarm za

