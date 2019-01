Zvezdniku 1. SNL, ki je všeč Mariboru in Olimpiji, lahko prižgejo zeleno luč že jutri Sportal Slovenski reprezentant Rudi Požeg Vancaš se bo danes v Španiji predstavil proti izbrani vrsti Kitajske do 25 let, nato pa se vrača v Slovenijo, kjer bo zimski prestopni rok potekal vse do 15. februarja. Kot najboljši nogometaš Celja je deležen zanimanja tako tujih kot domačih klubov, o njegovi usodi pa je več povedal športni direktor celjskega kluba Branko Veršič.

