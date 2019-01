Slovenska raziskovalka Martina Bergant Marušič se ukvarja s temeljnimi raziskavami virusov HPV, ki so glavni vzrok za nastanek raka materničnega vratu, povezani pa so tudi z nastankom drugih rakov, tako pri moških kot pri ženskah. Njene raziskave bi lahko privedle do odkritja protivirusnih učinkovin, npr. za uporabo v kondomih, ki bi preprečili okužbo s HPV.