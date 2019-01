Brežiški policisti so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o prometni nesreči v Gornjem Lenartu. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se prevrnil in z vozilom obstal v jarku. 54-letni voznik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1, ...