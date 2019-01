V ZDA stekla proizvodnja klobase poli; prva v roke NBA zvezdniku Dončiću Dnevnik Perutnina Ptuj je vstopila na ameriški trg. V Chicagu je namreč stekla proizvodnja piščančje klobase in hrenovk blagovne znamke Poli. Prve poli klobase in hrenovke, izdelane v ZDA, so šle v roke zvezdniku košarkarske lige NBA Luki Dončiću. Dončić je...

Sorodno



Oglasi