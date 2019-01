Po avtocesti v nasprotno smer Primorske novice Včeraj ob 13.36 so policijo obvestili o vozniku avtomobila, ki je na avtocesti na Videžu obrnil in vozil v nasprotni smeri proti Kozini. Policisti so 77-letnega voznika iz Hrušice čez nekaj minut izsledili na Kozini. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog.

