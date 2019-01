Pri Mladinski knjigi so izšle štiri otroške knjige, med katerimi je tudi Bine in milinci Roalda Dahl Govori.se Založba Mladinska knjiga je izdala knjigo Roalda Dahla Bine in milinci z ilustracijami Quentina Blakea, ki nagovarja vse generacije. Knjiga Milana Petka Levokova Lov za templjarskim zakladom prinaša pustolovsko zgodbo, ki jo dopolnjujejo ilustracije Igorja Šinkovca. Jasmina Vojsk Jakofčič pa popisuje slikanico Larino popotovanje.

