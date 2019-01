V Franciji v plenicah za enkratno uporabo našli sledi glifosata Dnevnik V Franciji so v plenicah za enkratno uporabo našli sledove nevarnih kemičnih substanc, med drugim herbicida glifosat. Kot je sporočila francoska agencija za javno zdravje Anses, so testi plenic, ki so jih opravili, prvi tovrstni na svetu. Francoska...

Oglasi Omenjeni Evropska unija

Francija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Dejan Prešiček

Andrej Bertoncelj