Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je danes v Ljubljani podelila zlata priznanja za odlično kakovost pekovskih izdelkov za leto 2019. Tokrat so peki na ocenjevanje prijavili 178 izdelkov, med katerimi jih je odlično oceno neodvisne komisije prejelo kar 156, so sporočili iz GZS.