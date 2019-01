Na svetu letno nastane 50 milijonov ton elektronskih odpadkov SiOL.net Sedem teles pod okriljem Združenih narodov je s podporo Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) in Svetovnega poslovnega sveta za trajnostni razvoj danes zagnalo globalno iniciativo za boj proti električnim in elektronskim odpadkom. Vsako leto namreč nastane skoraj 50 milijonov ton e-odpadkov, ki so vredni 55 milijard evrov, so opozorili.

