Pek goljufal upnike in zaposlene Dnevnik Kriminalisti so stopili na prste peku s pekarnami in slaščičarnami na območju Novega mesta in Bele krajine. Goljufal naj bi upnike, prav tako pa so pri njem odkrili precej nepravilnosti s področja zaposlovanja.

Sorodno



Oglasi