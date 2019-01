'Delavcem bomo zvišali plačo, da bodo bolj motivirani' 24ur.com V škofjeloškem podjetju Knauf insulation se zavedajo, da so visoko motivirani in kvalificirani delavci pomembna konkurenčna prednost, zato jim bodo za tretjino zvišali plače. Čeprav tudi do zdaj niso delali za minimalno plačo, jim s povišico želijo pokazati, da jim je pomembno, da živijo dostojno.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Andrej Bertoncelj

Matjaž Kek