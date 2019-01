Francoza Rusoma preprečila tretje zaporedno slavje na EP Sportal Francoza Vanessa James in Morgan Cipres sta na evropskem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Minsku osvojila zlato kolajno v konkurenci športnih parov. Za svoj nastop sta dobila 225,66 točke in za slabih sedem točk ugnala Rusa Jevgenijo Tarasovo in Vladimirja Morozova, prvaka prejšnjih dveh EP.

