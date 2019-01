Mladega Soprana bo igral mladi Gandolfini Dnevnik V filmu The Many Saints of Newark, ki bo predzgodba TV-serije Sopranovi in bo postavljen v 60. leta prejšnjega stoletja, bo vlogo mladega Tonyja Soprana, ki ga je na televiziji igral James Gandolfini, upodobil njegov 19-letni sin Michael Gandolfini....

