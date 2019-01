Dončić mešanica Kukoča, Ginobilija in Petrovića Dnevnik Dallasova številka 77 Luka Dončić v ligi NBA na zadnjem obračunu proti LA Clippers ni imela najboljšega dne, a je moštvo vseeno prišlo do zmage. Še naprej pa je v izjemni strelski formi Houstonov James Harden, ki je pri zmagi proti New Yorku dosegel

Oglasi