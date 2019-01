V prometni nesreči v Rošpohu umrl en voznik, drugega so odpeljali v bolnišnici Reporter Na lokalni cesti Rošpoh-Kungota je včeraj nekaj pred 16.30 prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. En voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam, drugega pa so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnici, so sporočili s Poli

Sorodno











Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Matjaž Kek

Dejan Židan