Grški parlament danes vendarle o ratifikaciji sporazuma z Makedonijo glede spremembe imena in vstopa Demokracija Grški parlament naj bi danes končal razpravo in glasoval o ratifikaciji prespanskega sporazuma z Makedonijo, kar je bilo sicer predvideno za četrtek, a so morali razpravo zaradi velikega interesa poslancev podaljšati. Glasovanje naj bi izvedli popoldne, zaenkrat pa vse kaže, da bo vladi Aleksisa Ciprasa uspelo dobiti zadostno podporo.

