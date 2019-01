Za Slivnika navijali tudi predsednik države in sošolci z gimnazije Gorenjski glas Paraalpski smučarji so na svetovnem prvenstvu zaključili nastope v Kranjski Gori. Jernej Slivnik je bil deseti v slalomu, kar je njegov najboljši rezultat na velikih tekmovanjih, in sedemnajsti v veleslalomu. Kranjska Gora bo na začetku februarja v...

Oglasi Omenjeni Kranjska Gora Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Matjaž Kek

Janez Janša