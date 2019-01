Kronika v zadnjih 24 urah Politikis Ljubljana, 25. januarja – Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 81 prometnih nesreč, od tega ena nesreča s smrtnim izidom, ena s hudimi poškodbami in šest nesreč z lažjimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 36 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru […]

