Precejšnje zmanjšanje količine ponarejenega denarja v Evropi Dnevnik Novi zaščitni elementi ponarejevalcem denarja otežujejo delo in lani se je število zaseženih evrskih bankovcev v Evropi občutno zmanjšalo. Policija, trgovci in banke so iz obtoka umaknili 563.000 ponarejenih bankovcev, kar je skoraj 19 odstotkov...

