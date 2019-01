Vodenje Kanina pod drobnogledom preiskovalne komisije 24ur.com Poslovanje zavoda Sončni Kanin, ki upravlja naše najvišje ležeče smučišče, bo pregledala občinska preiskovalna komisija. Tako so sklenili bovški mestni svetniki, potem ko jih razlage, zakaj se je Kanin znova znašel v finančnih težavah, niso prepričale. Zavod ima neporavnane obveznosti do dobaviteljev in po odločbi Fursa blokiran račun.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Jan Škoberne