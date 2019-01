"Kalifat" IS v Siriji bo uničen v mesecu dni, trdi vodja sirskih upornikov Reporter Vojaške operacije proti skrajni skupini Islamska država (IS) se po trditvah poveljnika Sirskih demokratičnih sil končujejo, džihadisti pa bodo iz zadnjih žepov "kalifata" pregnani v mesecu dni. "Operacija naših sil proti IS in njihovi zadnji žepi so pri k

Sorodno Oglasi Omenjeni Irak

Sirija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Jan Škoberne