'Nemško gospodarstvo je na poti navzdol' 24ur.com Razpoloženje v nemškem gospodarstvu je najnižje v treh letih, kar je presenetilo tudi analitike. Ti so pričakovali padec indeksa gospodarske klime, a ne tako očitnega. Anketirani, sodelovalo je 9000 podjetij, so bili črnogledi ne le do trenutnega položaja, ampak tudi glede prihodnosti. Po petem znižanju zapored je tako indeks na najnižji ravni od februarja 2016.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Jan Škoberne