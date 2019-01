So naša smučišča zaradi mile zime v izgubi? #video SiOL.net Zaradi zadnje pošiljke snega se končno odpirata tudi smučišče in sankališče na Veliki planini. Sploh najmlajši bodo verjetno nad dogodivščino nočnega sankanja na 2,4 kilometra dolgi progi navdušeni. Pa se topla zima in pomanjkanje snega poznata tudi na zaslužku naših smučišč? To za vas pravkar preverja novinarka Anja Ciglarič.

