'Ura do sodnega dne' še vedno kaže dve minuti do polnoči 24ur.com Skupina jedrskih znanstvenikov in nekdanji guverner Kalifornije Jerry Brown so v Washingtonu dramatično razkrili, da simbolična "ura do sodnega dne" še vedno kaže na dve minuti do polnoči. Opolnoči pa bo v tem primeru, kot opozarjajo, konec vsega gorja zaradi jedrske vojne in podnebnih sprememb.

