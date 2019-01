Klančarjeva, Fainova in Bau s po tremi naslovi Sportal Državno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih v Ljubljani že nakazuje, kdo bi lahko bili na koncu plavalci z največ naslovi. Po trikrat so se na najvišjo stopničko doslej povzpeli Mariborčana Katja Fain in Martin Bau ter plavalka Olimpije Neža Klančar.

Sorodno





Oglasi