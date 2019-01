Rogaška se je oddolžila Olimpiji, zmagala še Helios in Šentjur SiOL.net 15. krog državnega prvenstva sta v petek odprli ekipi Rogaške in Petrol Olimpije, ki se je okrepila z mladim Davidom Kraljem, a na tekmi 15. kroga še ni nastopil. Moštvi sta se nazadnje srečali v pokalnem tekmovanju, kjer je po napetem zaključku po dveh tekmah napredovala Olimpija, tokrat so visoko slavili Slatničani (87:66). V soboto je Helios premagal Šenčur, Šentjur pa je doma visoko premagal H...

