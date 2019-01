Brez napak tudi GEN-I Volley SiOL.net V 13. krogu 1. DOL za ženske so odbojkarice Nova KBM Branik s 3:1 v nizih ugnale Formula Formis in za dva dni prevzele vodstvo v državnem prvenstvu. V petek so jih po zmagi v Ljutomeru spet prehitele odbojkarice Calcita, te pa v soboto GEN-I Volley, ki je v Kamniku premagal drugo ekipo Calcita. Prve tri tako še vedno ločita le dve točki.

