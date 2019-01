Tragična vest iz Španije: Julena so našli mrtvega 24ur.com Po 13 dneh so se reševalci vendarle uspeli dokopati do dve leti starega Julena, ki je padel v več kot 100 metrov globoko vrtino blizu španske Malage. Žal pa je bilo za dečka prepozno. Njegova skrušena starša, ki sta že izgubila enega sina, naj bi ob tragični vesti vzkliknila: "Ne že spet!"

