Žalostna vest iz Španije: dveletnega Julena so našli mrtvega 24ur.com Po več kot 12 dneh so se rudarji vendarle uspeli dokopati do dve leti starega Julena, ki je padel v več kot 100 metrov globoko vrtino blizu španske Malage. Žal pa je bilo za dečka prepozno. V zgodnjih jutranjih urah so namreč našli njegovo negibno telesce.

