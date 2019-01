V duhu razsvetljenstva Primorske novice Včeraj so dijaki in mentorji idrijske gimnazije odprli vrata kulturi v njenem najširšem pomenu in množici obiskovalcev. V središče kulturnega maratona so postavili prosvetljeni duh zdravnika in naravoslovca J. A. Scopolija. V nekaterih delavnicah je sodeloval tudi predsednik republike Borut Pahor, ki se je z dijaki zadržal tudi v daljšem pogovoru.

