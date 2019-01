HRT zaradi razžalitve toži hrvaške medije in novinarje, ki so HRT očitali cenzuro Reporter Hrvaška radiotelevizija (HRT) je vložila 30 tožb proti hrvaškim medijem in novinarjem, ki so kritizirali delovanje javnega medijskega servisa. HRT od toženih zahteva nekaj manj kot 1,5 milijona kun (200.000 evrov) odškodnine, kažejo podatki Hrvaškega novi

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Anže Lanišek