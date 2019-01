V Rašnovu do zmage Maren Lundby, Križnarjeva peta Ekipa Na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na ženske v romunskem Rašnovu je prepričljivo zmagala Norvežanka Maren Lundby (247,8 točke). Drugo in tretjeuvrščeno, Nemko Katharino Althaus (236,9) in Japonko Saro Takanashi (236,8), je ločila zgolj desetinka točke. V finalu je bila od štirih Slovenk najvišje Nika Križnar (227,5) na petem mestu.



