Pred dnevi je slovenski zunanji minister Miro Cerar od Srbije želel pojasnilo, ali so za Evropsko unijo ali Rusijo. To je očitno zmotilo srbskega zunanjega ministra Ivico Dačića, ki mu je odgovoril, da je bil on tisti, ki se je “prizadeval, da bi gostil Putina, sedaj pa nas poziva.” Poleg tega je Dačić na Cerarjeve očitke o politični krizi v Srbiji dejal, da so v Sloveniji komaj sestavili vlado. ...