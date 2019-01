Regijo Magreb prizadel hladni val s poplavami in snegom Dnevnik Afriško regijo Magreb, v katero sodijo države Alžirija, Maroko, Tunizija, Libija in Mavretanija, je zajel hladen val s poplavami in snegom. V Alžiriji je v poplavah umrlo najmanj pet ljudi, o najmanj dveh smrtnih žrtvah poročajo iz Tunizije, poroča...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Alžirija

Libija Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Domen Prevc