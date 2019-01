Snežne umetnine slovenskih mojstrov - prvič v Črni na Koroškem RTV Slovenija V Črni na Koroškem so oživeli legendo kralja Matjaža. Prireditev, ki je najbolj znana po gradnji snežnih gradov. V vseh teh letih - od l. 1993 do danes - so ustvarili že več kot 1. 300 snežnih mojstrovin.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Dejan Prešiček

Marjan Šarec

Domen Prevc