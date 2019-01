#video Na tekmi zvezd zmaga metropolitanski skupini, Crosby MVP Dnevnik Hokejisti metropolitanske skupine, ki jih je vodil Sydney Crosby, so zmagovalci tekme zvezd All-Star v San Joseju, potem ko so v finalu z 10:5 premagali centralno skupino. Crosby in Mathew Barzal sta skupaj k zmagi prispevala deset točk; oba sta...

