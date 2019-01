Nevsakdanja reševalna akcija postala spletna senzacija #video SiOL.net Po spletu je zaokrožil posnetek neverjetne reševalne akcije, v kateri so vukovarski gasilci iz luknje sredi zamrznjene reke rešili prestrašeno psičko. Zamikala jo je "igra" z labodi, ki so se sprehajali po jezeru. "Oni so odleteli, Lea (psička) pa ne zna leteti," je ozadje sobotne reševalne akcije za hrvaški spletni portal Index.hr opisal psičkin lastnik.

