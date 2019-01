Sok kislih kumaric, sok rdeče pese ... kaj res deluje in kaj ne? 24ur.com Razvoj športne prehrane je privedel do razmaha napitkov in prigrizkov, ki vrhunskim in malo manj vrhunskim športnikom pomagajo pri regeneraciji po vadbi. Vse več je tudi zanimanja za bolj tradicionalne učinkovine, med katerimi v zadnjem času odmevata sok kislih kumaric in sok rdeče pese.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Domen Prevc

Dejan Židan

Anže Lanišek

Ilka Štuhec

Dejan Prešiček