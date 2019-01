Deževalo bo po vsej državi, nato pa sneg do nižin! Svet 24 Pripravite dežnike in škornje, padavine se bodo z zahoda razširile po vsej državi. Zvečer in ponoči se bodo krepile. Dež ne bo prizanesel niti nižinam, zjutraj pa bo marsikje prešel v sneg.





