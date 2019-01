Blokada vladnih institucij je ameriško gospodarstvo stala 6 milijard dolarjev topnews.si Blokada vladnih agencij, ki je trajala 35 dni, in zaradi katere je 800.000 zveznih delavcev ostalo brez plač, je ameriško gospodarstvo stala 6 milijard dolarjev, je pokazala analiza ene od vodilnih svetovnih bonitetnih agencij, Standard & Poor’s (S & P). Predsednik Donald Trump in demokrati v ameriškem kongresu so od 22. decembra lani merili moči […]

