'Protesti se širijo po državi, v kateri ni demokracije in svobode' 24ur.com V Srbiji so znova, kljub močnemu sneženju in mrazu, potekali množični protesti 'Eden od petih milijonov'. Demonstranti zahtevajo odstop predsednika Aleksandra Vučića in več medijske svobode.

