Norvežankam štafetna tekma Sportal Norvežanke v prvi postavi so prepričljivo zmagale na štafetni tekmi smučarskih tekačic za svetovni pokal v Ulricehamnu na Švedskem. Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen in Ingvild Flugstad Oestberg so na 4 X 5 km so za 32,5 sekunde premagale Švedinje, tretje so bile Finke, ki so bile v cilju le 2,4 sekunde za domačinkami.

Oglasi Omenjeni Finska

Norveška

Rusija

Švedska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Dejan Prešiček

Anže Lanišek

Domen Prevc

Marjan Šarec