Krka na zaostali tekmi 11. kroga gosti Helios Sportal V zadnji tekmi 11. kroga državnega prvenstva se bo Krka na zaostali tekmi v torek pomerila s Heliosom. Vodilna ekipa državnega košarkarskega prvenstva Sixt Primorska je v domači Bonifiki gostila Rogaško in se veselila še devete zmage v sezoni. Do sploh prve pa je prišla ljubljanska Ilirija, ki je s 85:81 premagala Šenčur. V gosteh pri Zlatorogu so se veselili tudi košarkarji Šentjurja, Olimpija je ugnala Hopse.

Sorodno Oglasi Omenjeni KK Helios Domžale

Ljubljana

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Dejan Prešiček

Anže Lanišek

Domen Prevc

Marjan Šarec