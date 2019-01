Vinjete z letnico 2018 v veljavi le še nekaj dni Dnevnik Modre vinjete z letnico 2018 so veljavne le še do četrtka. S 1. februarjem bodo morala imeti vozila na cestninskih cestah nameščena vinjete z letnico 2019, ki so rožnate barve. Vinjete z letnico 2019 so v prodaji od 1. decembra lani, naprodaj je...

