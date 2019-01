Kotnikova in Mastnak ekspresno izpadla Ekipa Slovenska deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak na ekipnem paralelnem slalomu v Moskvi nista popravila bledega vtisa reprezentance s sobotnih posamičnih obračunov. Izpadla sta že po prvem dvoboju, v osmini finala sta ju premagala domačina Milena Bikova in Dimitrij Loginov.



