Papež Frančišek je danes z veliko mašo zaključil letošnje srečanje mladih katoliških vernikov z vsega sveta, imenovano Svetovni dan mladih. "Pozivam vas, naj se vnema teh dni ne ohladi," je mladim romarjem dejal Frančišek. "Vrnite se v svoje župnije in skupnosti, k svojim družinam in prijateljem, in delite svojo izkušnjo z njimi," je dejal.