Luko Dončića in Teličke napadajo Raptorji Sportal V košarkarski ligi NBA je na delu spet slovenski dragulj Luka Dončić, ki s soigralci v Dallasu gosti neugodne Toronto Raptors, trenutno drugo moštvo vzhodne konference. Mavericks so se v zadnjih dveh tekmah veselili zmage, Raptors so zadnji dve tekmi izgubili. V njuni edini medsebojni tekmi v tej sezoni je bil boljši Toronto.

Oglasi