Messi in Barcelona ne popuščata, zmagal je tudi Real SiOL.net V 21. krogu španskega nogometnega prvenstva je Atletico v Madridu z Janom Oblakom v soboto z 2:0 premagal Getafe. Sevilla je doma s 5:0 razbila Levante. Valencia je bila boljša od Villarreala. Barcelona je z 2:0 zmagala v Gironi in prišla do osme prvenstvene zmage v nizu. Real Madrid je v Barceloni brez težav premagal Espanyol.

